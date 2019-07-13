"Много платьев не бывает", - актриса Елена Захарова показала свои новые наряды

Актриса Елена Захарова, как и все женщины, любит обновки. Фигура у артистки точеная, талия тоненькая, никаких недостатков скрывать не надо. 43-летняя Захарова примерила пять платьев, опубликовала фото в Инстаграм и предложила своим поклонникам выбрать - какой вариант ей подходит лучше всего.

Фолловеры удивляются, как Елене удается не меняться с годами. В комментариях пишут, что при красоте и фигуре Елены ей идут все платья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)13 Июл 2019 в 12:26 PDT

"Лето - время обновлений и радости!" - считает Елена Захарова.