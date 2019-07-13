"Много платьев не бывает", - актриса Елена Захарова показала свои новые наряды
13 июля 2019, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Елена Захарова, как и все женщины, любит обновки. Фигура у артистки точеная, талия тоненькая, никаких недостатков скрывать не надо. 43-летняя Захарова примерила пять платьев, опубликовала фото в Инстаграм и предложила своим поклонникам выбрать - какой вариант ей подходит лучше всего.
Фолловеры удивляются, как Елене удается не меняться с годами. В комментариях пишут, что при красоте и фигуре Елены ей идут все платья.
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"Лето - время обновлений и радости!" - считает Елена Захарова.