Супруга хоккеиста Овечкина опубликовала фото из отпуска на яхте
13 июля 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
Хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой моделью Анастасией Шубской отдыхают перед новым игровым сезоном спортсмена. Один их дней летних каникул пара провела на яхте. Фотоотчет ведет Анастасия.
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"Это был чудесный день", - поделилась эмоциями супруга Овечкина.
Несколько дней назад пара отметила два года со дня свадьбы. "Было много радости, улыбок, добра, любви и счастья! спасибо тебе моя любимая за то что даришь мне это каждый день! я очень тебя люблю моя сладкая девочка", - написал хоккеист в комментарии к совместному фото с женой.
Анастасия опубликовала свое фото в ярком желтом бикини. Многие завидует Саше Овечкину, какая красивая и нежная у него жена.
Шубская подарила мужу сына. Сейчас Сереже 10 месяцев.
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