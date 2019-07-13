Супруга хоккеиста Овечкина опубликовала фото из отпуска на яхте

Хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой моделью Анастасией Шубской отдыхают перед новым игровым сезоном спортсмена. Один их дней летних каникул пара провела на яхте. Фотоотчет ведет Анастасия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)13 Июл 2019 в 4:24 PDT

"Это был чудесный день", - поделилась эмоциями супруга Овечкина.

Несколько дней назад пара отметила два года со дня свадьбы. "Было много радости, улыбок, добра, любви и счастья! спасибо тебе моя любимая за то что даришь мне это каждый день! я очень тебя люблю моя сладкая девочка", - написал хоккеист в комментарии к совместному фото с женой.

Анастасия опубликовала свое фото в ярком желтом бикини. Многие завидует Саше Овечкину, какая красивая и нежная у него жена.

Шубская подарила мужу сына. Сейчас Сереже 10 месяцев.