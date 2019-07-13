Лобода затеяла скандал из-за гримёрной в Санкт-Петербурге

Известная певица Светлана Лобода устроила скандал во время проходящего в Санкт-Петербурге музыкального фестиваля "Белые ночи". "Звезда" была возмущена условиями, которые ей предоставили в гримёрной.

Согласно источнику, Светлана Лобода была недовольна тем, что ей не предоставили VIP-гримёрную, - передаёт издание "Невские новости".

По словам организатором, в ходе распределения артистов про личным звёздным гримёрным, они столкнулись с нехваткой помещений. В результате данного недочёта им пришлось поместить несколько знаменитостей в одну гримёрку.

Отмечается, что сама певица пока ситуацию не прокомментировала.