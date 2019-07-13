Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра

Известная певица Надежда Бабкина и ее возлюбленный Евгений Гор отправились на отдых на Кипр и уже успели поделиться первым совместным снимком с отдыха. Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.

"Мы на Кипре. Море тут красивое", - подписала снимок артистка. В комментариях пользователи социальной сети тут же кинулись обсуждать личную жизнь пары в целом и внешний вид "Надежды Георгиевны" в частности.

"Это муж или сын, подскажите люди добрые! И где у Нади ее прекрасные красивые глаза?", "Не пойму. Это сын? Или муж?", "Ничего красивого, просто пара с деньгами отдыхает на Кипре!", - критикуют некоторые фолловеры.

"Берегите себя, вы наше народное достояние", "Да какая разница, кто старше, кто моложе... Раз они вместе до сих пор, значит им хорошо. И это главное!", "Вы красивая пара. Желаю вам счастья", - отмечают другие подписчики.