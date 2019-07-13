Телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась своим мнением о стремительном росте популярности начинающей певицы и теледивы Ольги Бузовой. По её словам, знаменитость очередной "коммерческий проект".

Избранник Лопырёвой выложил её фотографию в мини-шортах в Сеть

"Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее беда", - передаёт слова Виктории Лопырёвой "Спорт-экспресс".

Телеведущая заметила, что даже люди, которые не любят творчество Ольги Бузовой вынуждены слушать её песни. Знаменитость пояснила, что сейчас о начинающей певице "слышно из всех щелей".

Виктория Лопырёва рассказала, что тоже записала бы трек, если получила бы такое предложение. По её словам, композиция была бы лирической или танцевальной.