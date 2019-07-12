Актриса Ирина Гринева специально голодает семь дней, а мечтает о простом огурце

Актриса Ирина Гринева хочет быть не только худой, стройной, но и здоровой. 46-летняя супруга известного фигуриста Максима Шабалина для поддержания формы занимается спортом. Лишнего Ирина ничего не ест.

Но решила, что еще лучше выглядеть ей поможет полный отказ от еды. Недельное голодание Гринева проходит под наблюдением врачей в специализированной клинике.

Ирина рассказала, как проходит процесс голодания. "Сегодня 5 день голодания. Чувствую себя бодренько.. Сегодня была Йога, утром, немного бегала, гуляла в лесу, сидела у пруда смотрела на лебедей, даже была на литургии. Утро наверное было самым спокойным, как будто отдыхает и тело и душа .Состояние умиротворенное ..Легкость", - поделилась актриса.

"Я абсолютно уверена, что голодание – это здоровье, а переедание – это болезни и старость, – рассуждает Гринева. – Тело, безусловно, должно получать витамины, и есть нужно 5 раз в день, но немного. Полезные продукты. Я за здоровый образ жизни, но как же трудно ему следовать! Так что я решила сделать ход конем. Семидневное голодание: только вода, ни корочки хлеба...", - написала Ирина в Инстаграм. А есть то на самом деле хочется. Хотя бы огурец и кусочек хлеба.