Талия Любови Успенской поразила поклонников

Знаменитая российская артистка Любовь Успенская поразила поклонников своей тонкой талией. На днях певица опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию в очень женственном наряде.

На снимке Любовь позирует в узкой джинсовой юбке, черном топе с глубоким вырезом и темном жакете. Многие отметили, что талия 65-летней Успенской в этом наряде выглядит невероятно узкой. Подписчики отметили, что такой фигуре могут позавидовать даже молодые девушки.

Некоторые также обратили внимание на гладкую кожу артистки и ее роскошные густые волосы. Фолловеры считают, что все усилия, которые Любовь Успенская прилагает для поддержания стройности фигуры и свежести лица, не являются напрасными.