Анастасия Волочкова порекомендовала хейтерам начать мыть полы в подъездах
12 июля 2019, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась в социальной сети к людям, которые постоянно пишут знаменитостям неприятные комментарии. Артистка порекомендовала им начать мыть полы.
Танцовщица также считает, что негативно настроенные пользователи сети могут вскопать несколько метров во дворе и посадить цветы, убраться в подъезде или сделать еще что-нибудь полезное, передает teleprogramma.pro.
По мнению Волочковой, всем хейтерам необходимо заняться делом – тогда у них не будет времени на зависть успешным людям и "источение гадостей". Анастасия также посоветовала недоброжелателям любить все вокруг, чаще улыбаться и дарить исключительно позитив.