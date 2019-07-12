Анастасия Волочкова порекомендовала хейтерам начать мыть полы в подъездах

Известная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась в социальной сети к людям, которые постоянно пишут знаменитостям неприятные комментарии. Артистка порекомендовала им начать мыть полы.

Танцовщица также считает, что негативно настроенные пользователи сети могут вскопать несколько метров во дворе и посадить цветы, убраться в подъезде или сделать еще что-нибудь полезное, передает teleprogramma.pro.

По мнению Волочковой, всем хейтерам необходимо заняться делом – тогда у них не будет времени на зависть успешным людям и "источение гадостей". Анастасия также посоветовала недоброжелателям любить все вокруг, чаще улыбаться и дарить исключительно позитив.