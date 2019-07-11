Разин рассказал об еще одной операции Шатунова в ближайшее время

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что певцу Юрию Шатунову предстоит ещё одна операция. По его словам, сейчас музыкант находится в удовлетворительном состоянии.

"Прошло несколько дней после операции. Отёк спадает и в ближайшее время Юре будет сделана ещё одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевания спровоцировало воспаление канала. Надеюсь, что эта операция пройдёт хорошо. ...огромное спасибо нашим российским медикам, которые делают все возможное, чтобы с Юрой все было хорошо", - написал Разин в Instagram.

Продюсер также выразил благодарность за беспокойство поклонников и отметил, что гастрольный тур артиста продолжается, несмотря ни на что.

Напомним, что Юрию Шатунову стало плохо во время гастролей группы "Ласковый май". Певец почувствовал резкую зубную боль.