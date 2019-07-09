Российская певица Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее. Известно, что знаменитость тяжело переживает смерть бывшего мужа, из-за чего начала резко терять вес и стала поводом для слухов.

Марина Хлебникова пояснила, что горе от утраты экс-супруга наоборот заставило её двигаться дальше. По её словам, она начала подбирать новые песни для своего репертуара, вернулась к съёмкам, планирует выпустить книгу со стихами. Однако певица поделилась, что она сейчас болеет и не хочет расписывать свои планы надолго.

"Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", - передаёт слова Хлебниковой журнал "Караван историй".

Знаменитость добавила, что её не волнуют слухи о её выдуманном алкоголизме, главное, что у неё есть поклонники, которые её поддерживают и с радостью посещают выступления.