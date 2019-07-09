"А возможно мне не указывать, как мне жить?" - отреагировала Мария Кожевникова на критику о её семье

Бывший депутат Госдумы и актриса Мария Кожевникова резко отреагировала на негативные высказывания пользователей под фотографией её семьи. Знаменитость решила выложить совместный снимок с супругом и старшими сыновьями в честь Дня семьи, любви и верности, но вместо благодарности получила критику.

"Берегите друг друга, а тем кто еще не встретил свою половинку, то я вам искренне этого желаю! Семья - это самое важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!", - написала актриса в Instagram.

Однако некоторые подписки не обратили внимание на милое поздравление, а начали обвинять Марию Кожевникову в том, что она сама официально не замужем, чтобы писать такие слова.

Актриса поделилась в марте, что повенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым в Ницце, но зарегистрировать отношения в ЗАГСе они ещё не успели.

"Кто бы что ни говорил, сначала загс, а потом венчание. По-другому никак", - высказался один из комментаторов. На что Мария Кожевникова не сдержалась и заявила: "А возможно мне не указывать, как мне жить?! Это просто очень странно выглядит, и так Вам для информации, чтобы Вы не выдумывали, такого закона нет!".