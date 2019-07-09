В Сети появились снимки Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
9 июля 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Папарацци успели запечатлеть известную голливудскую актрису Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе одного из отелей в центре Парижа. Знаменитость не растерялась и в полупрозрачной шёлковой сорочке помахала поклонникам.
Анджелина Джоли была одета в шелковую белую сорочку, "домашний" образ "звезды" дополняли серебристые сережки и браслет, ярко-красный маникюр и обаятельная улыбка.
Позже актриса сменила сорочку на халат и намотала на голову полотенце. Выяснилось, что Джоли принимала участие в фотосессии одного из модных брендом, - передаёт EP.
Отмечается, что знаменитость также заметили, гуляющей по Парижу с близкой подругой Жаклин Биссет и крестной матерью.
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