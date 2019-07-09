В сети обсуждают вновь располневшую Кристину Агилеру
9 июля 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают вновь располневшую певицу Кристину Агилеру. В течение последних нескольких лет всемирно известная артистка то становится невероятно стройной, то набирает несколько лишних килограммов.
Многие издания отмечают, что Агилера заедает стресс, который испытывает во время съемок. В частности, в июне у Кристины была серия шоу в Лас-Вегасе, после чего женщина вновь располнела, передает "7 Дней".
На Неделе высокой моды в Париже певица и вовсе была вынуждена прятать фигуру в безразмерных платьях, которые только делали ее шире. Диетологи убеждены, что если Кристина Агилера в ближайшее время не возьмет себя в руки, ее ждут серьезные проблемы со здоровьем.
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