В сети обсуждают вновь располневшую Кристину Агилеру

В сети обсуждают вновь располневшую певицу Кристину Агилеру. В течение последних нескольких лет всемирно известная артистка то становится невероятно стройной, то набирает несколько лишних килограммов.

Многие издания отмечают, что Агилера заедает стресс, который испытывает во время съемок. В частности, в июне у Кристины была серия шоу в Лас-Вегасе, после чего женщина вновь располнела, передает "7 Дней".

На Неделе высокой моды в Париже певица и вовсе была вынуждена прятать фигуру в безразмерных платьях, которые только делали ее шире. Диетологи убеждены, что если Кристина Агилера в ближайшее время не возьмет себя в руки, ее ждут серьезные проблемы со здоровьем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina)8 Июл 2019 в 5:40 PDT