"Вот бы на мне так купальник сидел", - в сети позавидовали Полине Гагариной, опубликовавшей пляжные фото

Певица Полина Гагарина отдыхает с семьей на море, загорает и, как сейчас принято у звезд шоу-бизнеса, выкладывает в соцсети фото в бикини. После рождения второго ребенка - дочери Мии - артистке удалось быстро похудеть. Сейчас 32-летняя Полина такая тоненькая, что ее поклонники переживают за ее излишнюю худобу и отсутствие женственных форм.

Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди

Некоторые заметили, что у Гагариной вообще не заметна грудь.

Артистка выложила фотки в двух разных купальниках и фолловеры остались довольны. Рассмотрели все - и модель купальника, и грудь. "Тема сисек раскрыта, теперь видны. Фигурка — огонь!" "Зато в этом купальнике видно, что есть грудь", - пишут про купальник Полины. Но и он понравился не всем. "Купальник а-ля 80-е. У бабушки взяла?" - заметили хейтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)7 Июл 2019 в 3:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)6 Июл 2019 в 3:17 PDT

Несколько дней назад Анна Семенович произвела фурор, опубликовав фото с слитном купальнике.