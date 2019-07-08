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"Вот бы на мне так купальник сидел", - в сети позавидовали Полине Гагариной, опубликовавшей пляжные фото

8 июля 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

"Вот бы на мне так купальник сидел", - в сети позавидовали Полине Гагариной, опубликовавшей пляжные фото
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Полина Гагарина отдыхает с семьей на море, загорает и, как сейчас принято у звезд шоу-бизнеса, выкладывает в соцсети фото в бикини. После рождения второго ребенка - дочери Мии - артистке удалось быстро похудеть. Сейчас 32-летняя Полина такая тоненькая, что ее поклонники переживают за ее излишнюю худобу и отсутствие женственных форм.

Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди

Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди

Некоторые заметили, что у Гагариной вообще не заметна грудь.

Артистка выложила фотки в двух разных купальниках и фолловеры остались довольны. Рассмотрели все - и модель купальника, и грудь. "Тема сисек раскрыта, теперь видны. Фигурка — огонь!" "Зато в этом купальнике видно, что есть грудь", - пишут про купальник Полины. Но и он понравился не всем. "Купальник а-ля 80-е. У бабушки взяла?" - заметили хейтеры.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)7 Июл 2019 в 3:33 PDT

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)6 Июл 2019 в 3:17 PDT

Несколько дней назад Анна Семенович произвела фурор, опубликовав фото с слитном купальнике.

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