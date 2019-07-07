Актриса и многодетная мама Мария Порошина показала фото в нарядном платье с глубоким декольте

Актриса и многодетная мама Мария Порошина не задержалась в декретном отпуске после рождения пятого ребенка. 45-летняя актриса родила долгожданного сына в январе. Судя по фото, которые знаменитость публикует в Инстаграм, она активно приступила к работе.

Порошина побывала на всероссийском фестивале визуальных искусств в "Орленке", и на открытии блеснула в красивом платье с глубоким декольте. Поклонники сравнили женственную Марию Порошину в этом наряде с очаровательной феей.