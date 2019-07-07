Анна Нетребко взволновала поклонников, опубликовав фото в мини-шортах

Оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала свои стройные ноги. Нетребко отдыхает в Италии. В европейских странах сейчас установилась неимоверная жара. Понятное дело, хочется оставить на себе как можно меньше одежды. Оперная дива носит мини-шорты и майку даже поздно вечером.

Анна Нетребко недалеко от Венеции оказалась во время грозы. Артистка выложила видеозапись, как она скачет во время грозы на берегу моря в кромешной темноте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago6 Июл 2019 в 1:57 PDT

"Кто боится шторма? Только не я" - подписала певица видео. Она то грозы не боится. Но вот поклонники за нее переживают и призывают не играть со стихией. Большинство подписчиков похвалили в основном не смелость Анны Нетребко, в ее фигуру и неотразимые ножки.