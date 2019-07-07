Анна Нетребко взволновала поклонников, опубликовав фото в мини-шортах
7 июля 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала свои стройные ноги. Нетребко отдыхает в Италии. В европейских странах сейчас установилась неимоверная жара. Понятное дело, хочется оставить на себе как можно меньше одежды. Оперная дива носит мини-шорты и майку даже поздно вечером.
Анна Нетребко недалеко от Венеции оказалась во время грозы. Артистка выложила видеозапись, как она скачет во время грозы на берегу моря в кромешной темноте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Кто боится шторма? Только не я" - подписала певица видео. Она то грозы не боится. Но вот поклонники за нее переживают и призывают не играть со стихией. Большинство подписчиков похвалили в основном не смелость Анны Нетребко, в ее фигуру и неотразимые ножки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram