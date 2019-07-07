"У Тимура Еремеева зеленые глаза, он рыжий. Носит линзы и красит волосы", - Карина Мишулина разоблачила актера

Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина никак не хочет признавать своим братом по отцу Тимура Еремеева. Два года назад актер театра и кино Тимур Еремеев выдал тайну своего рождения.

Актера растила одна мама, а когда у него самого появилась дочь, он захотел, чтобы ребенок знал своих дедушек и бабушек.

Карина Мишулина узнала от своей подруги об интервью Еремеева известному изданию, в котором он рассказал, что его отец - известный на всю страну "Карлсон", актер Спартак Мишулин.

Карина поделилась этой новостью со своей мамой Валентиной. Для вдовы Мишулина и его дочери заявление Тимура стало ударом. Мама Карины подала в суд. Еремеев проходил ДНК-тесты. И один из них доказал - он сын Мишулина.

Телезрители несколько месяцев наблюдали в шоу-программах, как Карина и Тимур доказывали друг другу, сын или не сын. Кажется, Тимур Еремеев действительно очень похож внешне на Спартака Мишулина.

А на днях Карина попыталась еще раз разоблачить мужчину, претендующего на родство с ней. Со слов актрисы, сказанных в интервью "Антенне-Телесемь", Еремеев сделал блефаропластику глаз (это коррекция формы век), красит волосы и носит линзы. Карина говорит, что от природы Тимур рыжий и зеленоглазый. Сама Мишулина, как ее знаменитый отец - брюнеты. Карина сейчас осветляет волосы.

"Еремеев носит карие линзы, красит волосы, чтобы быть похожим на Мишулина" — рассказала дочь Спартака Мишулина.