«У каждого свой страх. Я больше всего боюсь за дочку», призналась борющаяся с алкоголизмом и депрессией Марина Хлебникова

Последние несколько месяцев поклонники и коллеги переживают за здоровье Марины Хлебниковой. Они утверждают, что певица пьет по-черному и нуждается в срочном лечении у нарколога. Причина алкоголизма – глубокая депрессия после смерти мужа. Сама же исполнительница говорит, что главный ее страх - это ее дочь.

«У каждого свой страх. Мой страх — это семья. Я больше всего боюсь за дочку, она у меня одна и, как назло, стоит мне уехать, приключается какая-то коллизия: то потоп, то бровь зашить нужно», — призналась звезда в проекте «Страхи».

Между тем, 53-летней исполнительнице стоило бы подумать о своем здоровье. Она похудела до 41 килограмма и выглядит совсем изможденной. Возможно, причина и в длительном расставании с дочерью тоже. Доминика в прошлом году уехала в Англию на учебу. Хлебникова поддержала выбор дочери, но как любящая мать сильно скучает.

«Лучший способ — быть рядом с ней, чтобы успокоить и утешить. Чем больше времени мы вместе, тем лучше я понимаю, что такое быть семьей», — говорит артистка.