Бузова и Батрутдинов показали свадебную фотосессию

Российская телеведущая Ольга Бузова показала в социальной сети видео со свадебной фотосессии с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. «Бери его и не отпускай», - посоветовали девушке поклонники.

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Шоумен и телеведущая поучаствовали в совместной свадебной фотосессии. Ролик со съёмок Ольга выложила в Instagram. На кадрах видно, как друзья смеются и обнимают друг друга.

«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем. Но мы точно знаем одно: мы хотим любви», - сказала Ольга.

Поклонники Бузовой сочли, что Ольга и Тимур очень хорошо смотрятся вместе. «Будьте вместе и счастливы! Такая красивая пара», - написали комментаторы.