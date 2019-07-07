Бузова и Батрутдинов показали свадебную фотосессию
7 июля 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Российская телеведущая Ольга Бузова показала в социальной сети видео со свадебной фотосессии с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. «Бери его и не отпускай», - посоветовали девушке поклонники.
Шоумен и телеведущая поучаствовали в совместной свадебной фотосессии. Ролик со съёмок Ольга выложила в Instagram. На кадрах видно, как друзья смеются и обнимают друг друга.
«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем. Но мы точно знаем одно: мы хотим любви», - сказала Ольга.
Поклонники Бузовой сочли, что Ольга и Тимур очень хорошо смотрятся вместе. «Будьте вместе и счастливы! Такая красивая пара», - написали комментаторы.