«Кот и Лида те люди, ради которых я живу»: Алибасов рассказал о любви к жене и коту Чуче
7 июля 2019, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о своих отношениях с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, жена поддерживала его после отравления и практически не отходила от кровати больного.
«Рядом со мной сидела Лида. Две недели сидела и держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила», - вспомнил Алибасов.
Он заявил, что любит свою супругу, а также кота Чучу, который во время болезни продюсера сбежал из дома. Алибасов признался, что они с Федосеевой-Шукшиной собираются отправиться в Черногорию, чтобы там отдохнуть и восстановить здоровье, передаёт СтарХит.