«Кот и Лида те люди, ради которых я живу»: Алибасов рассказал о любви к жене и коту Чуче

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о своих отношениях с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, жена поддерживала его после отравления и практически не отходила от кровати больного.

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«Рядом со мной сидела Лида. Две недели сидела и держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила», - вспомнил Алибасов.

Он заявил, что любит свою супругу, а также кота Чучу, который во время болезни продюсера сбежал из дома. Алибасов признался, что они с Федосеевой-Шукшиной собираются отправиться в Черногорию, чтобы там отдохнуть и восстановить здоровье, передаёт СтарХит.