Собчак подняли на смех: 8 ошибок в 7 предложениях

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. По мнению подписчиков страницы Ксении в Instagram, она "села в лужу": выпускницу МГИМО уличили в безграмотности. Собчак осудили за публикацию фото без одежды

В очередной публикации Собчак допустила, как минимум, восемь ошибок в семи предложениях. Фолловеры отметили, что либо телеведущая явно не дружит с грамматикой, либо ее страничку ведет кто-то другой.