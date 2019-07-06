Собчак подняли на смех: 8 ошибок в 7 предложениях
6 июля 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. По мнению подписчиков страницы Ксении в Instagram, она "села в лужу": выпускницу МГИМО уличили в безграмотности.
В очередной публикации Собчак допустила, как минимум, восемь ошибок в семи предложениях. Фолловеры отметили, что либо телеведущая явно не дружит с грамматикой, либо ее страничку ведет кто-то другой.
Причем, ни тот, ни другой вариант не делают ей чести. Внимание на пост обратил Telegram-канал "Планерка". Авторы отметили, что "орфография и пунктуация курят в сторонке", а о пробелах лучше вообще промолчать.