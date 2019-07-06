Весь российский шоу-бизнес живет за счет корпоративов, частных вечеринок и гастрольных выступлений. Гонорары отечественных звезд обсуждают, пожалуй, не меньше, чем самих кумиров и их творчество, поскольку считать чужие деньги, что греха таить, мы все любим.

Telegram-канал «За кадром» рассказал о том, сколько получают за свои выступления российские исполнители первого эшелона. Лидером по заработкам оказался известный скандалист и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его минимальный гонорар составляет 7 миллионов рублей за концерт. Вера Брежнева за корпоративы получает от 1,4 до 2,5 миллиона рублей. Выступление Валерии обходится в миллион рублей, а корпоратив — от 3,5 до 7,1 миллиона. Самопровозглашенный король поп-музыки Киркоров выйдет на сцену за 1,5 миллиона рублей, а его гонорары за корпоративы составляют от 3,5 до 7,1 миллиона рублей.

Что касается концертных заработков других звезд, то Николай Басков получает от 1 до 1,5 миллиона рублей, Алла Пугачева — от 9,5 до 12,6 миллиона рублей, Земфира — от 5 миллионов рублей, Баста — от 2 до 7 миллионов рублей.

Дешевле всех стоит Ольга Бузова, может потому, что петь она так и не научилась. Она по-прежнему пользуется большей популярностью в Сети, чем на сцене, и готова отработать концерт и за 800 тысяч рублей. Хотя за кривляние под фонограмму, на наш взгляд, и это слишком много.