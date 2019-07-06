"Прямо надгробная речь", Лолита с юмором ответила на послание мужа в соцсети

Потерять чувства юмора после очередного развода Лолите точно не суждено. Она довольно откровенно отвечает на вопросы своих подписчиков, которые подозревают, что молодой супруг певицы нашел себе более юную партнершу, которая сможет родить ему детей.

«Это семейная история двух людей из крови и плоти», муж Лолиты о разводе

Звезда написала, что отпустить на самом деле гораздо сложнее, чем написать об этом в социальной сети, но все обвинения в адрес Дмитрия отрицает. Сам виновник развода на своей странице как-то излишне пафонсно написал о ситуации:

«Так бывает в жизни, что отношения заканчиваются...

Ты понимаешь, в какой-то момент, что отдаляешься от любимого человека...

Почему так происходит?

У всех причины разные.

Наши отношения всегда были открытыми и честными!

Поэтому я считаю, что и закончиться эти отношения должны именно так.

Глядя в глаза друг-другу, честно признаться, что....ТОЧКА...

Конечная станция...

СТОП....

Пересадок и остановок больше НЕТ!

И ты делаешь шаг...

Но впервые за 9 лет, не на встречу...

Лола, спасибо за всё!»

«Прямо надгробная речь», - ответила на это Лолита Милявская, чем изрядно повеселила своих поклонников, которые порадовались, что с чувством умора у их кумира по-прежнему все в порядке и пожелали всем счастья.