Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала, что сейчас развернулась крупная борьба за его наследство. По словам Ксении, она надеется, что получится избежать судебных процессов и сесть за стол переговоров.

"Первая и вторая семья Димы прислали мне расчет. Одни требуют 4 миллиона 700 тысяч рублей, вторые - миллион триста тысяч. Они посчитали все, что есть в нашем доме. Прислали специальных людей из фирмы, которые ходили по квартире и считали ложки и поварешки. Даже пробег у машины посмотрел", - поделилась девушка в программе "Далекие близкие" на телеканале "Россия - 1".

Ксения пояснила, что на наследство претендует сын Марьянова от первого брака Даниил, но ранее актёр близко никогда не общался с ним.

"В 2015 году я подошла к Диме и сказала, что у него уже взрослый сын. Именно я сделала попытку их воссоединить", - отметила супруга.

По словам Ксении, их совместная 11-летняя дочь Анфиса не может претендовать на наследство отца. Ксения сообщила, что девочка родилась в Украине, а документы переоформить не успели, поэтому документально она не является его ребёнком.