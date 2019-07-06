"Я рано начал качественно работать и остаюсь до сих пор в топе", - Максим Галкин объяснил свои высокие гонорары

Максим Галкин назвал причину своего самого большого гонорара среди российских юмористов. Юморист на корпоративах один зарабатывает как целый коллектив. Галкин возглавил рейтинг гонораров юмористов, выступающих на корпоративных мероприятиях. Ему за выступление платят более трех миллионов рублей.

За какой гонорар "спляшут, споют и рассмешат" Галкин, Петросян, артистки Comedy Woman

Юморист считает, что его творческая востребованность объясняется профессиональным подходом к работе.

"Мне кажется успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", — рассказал Максим Галкин телеканалу "Звезда".

По признанию Галкина, настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения.

"Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретном выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо", — рассказал артист и телеведущий.