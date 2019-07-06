Анна Семенович опубликовала для мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала по просьбе мужчин свое фото в купальнике и назвала размер груди. У 38-летней Анны Семенович, обладательницы пышных форм, много поклонников.

Голливудская актриса Мелани Гриффит заслужила аплодисменты, опубиковав фото в бикини

Летом знаменитости наперегонки выкладывают свои пляжные фото, кто в бикини, кто в слитном купальнике.

Экс-солистка группы "Блестящие" показала фото в модном черном купальнике со шнуровкой на животе и бедрах. По признанию Анны, она опубликовала фото в купальнике и со всех сторон по многочисленным просьбам мужчин. Семенович посетовала, что у нее грудь большого размера и подобрать одежду сложно.

В диалог с певицей вступили подписчицы - обладательницы такой же пышной груди, которые сталкиваются с аналогичной проблемой. "Мировые бренды шьют одежду на девушек максимум с 3-4 размером груди, а что же делать нам, у кого 5-6 размер ? Какая-то несправедливость получается, вот давайте разбираться", - переживает Анна. "У меня 5 размер. Понимаю вас, как никто", "У меня тоже 5, носила бы 46,а так 48 приходится покупать", - делятся дамы.

Анну Семенович не смущает, что она далеко не худышка. "Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда", - уверена она.