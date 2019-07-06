Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, как изменилась его жизнь после трепанации черепа. По словам певца, после операции на мозг он понял, чего больше никогда делать не стоит.

"Ходишь, как по стеночке", - Борис Корчевников о перенесённой трепанации черепа

Кирилл Андреев вспомнил былые времена, в том числе многочисленные гастроли по всему миру в составе музыкальной группе. Певец отметил, что на пике популярности "Иванушки International" давали по 25 концертов в месяц. Каждый день выпивали, признался артист.

Однажды после выступления во время очередных посиделок у Кирилла Андреева произошёл конфликт, в результате один из участников застолья ударил его головой об столб. Певец потерял сознание и оказался в больнице, а после операции очнулся совсем другим человеком.

"В больнице сначала пытались медикаментозно устранить гематому в мозге, но потом приняли решение делать трепанацию... С тех пор словно файл из головы удалили, я перестал пить вообще", - поделился артист в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".