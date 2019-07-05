Жена Харламова оценила российских женщин

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус в социальной сети назвала трёх самых красивых, по её мнению, девушек России. Актриса попросила подписчиков рассказать о своих предпочтениях.

Асмус объявила, что, на её взгляд, самыми красивыми являются Равшана Куркова, Юлия Снигирь и Юлия Персильд. Часть поклонников актрисы согласились с её выбором, но некоторые посчитали, что среди российских знаменитостей есть и другие красавицы.

«В России самые красивые девушки и это бесспорно!! Ваш топ 3 самых-самых? Вопрос без подвоха и намёков. Правда интересно. Мои: Юля Пересильд, Равшана Куркова и Юля Снигирь», - написала Асмус.