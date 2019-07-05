Продюсер Андрей Разин рассказал, что лечение Юры Шатунова контролирует глава Минздрава РФ

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что лечение Юрия Шатунова контролирует глава Минздрава РФ Вероника Игоревна Скворцова. Бывший солист "Ласкового мая" сегодня перенес операцию в одной из больниц Москвы.

Юрий Шатунов перенес экстренную операцию под общим наркозом в больнице в Москве

Певец несколько дней мучился от острой зубной боли. Но не хотел отменять свои концерты. Когда уже не стали помогать ни обезбливающие, ни антибиотики, решили провести серьезное обследование.

Отработав на сцене более трех часов, Шатунов прилетел в Москву. Сделали рентгеновское обледование. Оказалось, у Шатунова - гайморит. И он мучился от него давно. Врачи провели консилиум и утром сделали срочную операцию. По словам Андрея Разина, работали лучшие врачи России. Глава Минздрава Вероника Скворцова контролировала этот вопрос.

Во время операции у Шатунова поднялось внутричерепное давление. Это произошло из-за обострения гайморита. Разин уточнил, что операция прошла успешно. Но нужна вторая операция, потому что воспаление пошло на зубные каналы. Шатунов две недели пролежит в больнице.