Лолита разводится с супругом

Лолита Милявская сообщила своим подписчикам, что расходится с пятым мужем. В браке с Дмитрием Ивановым она состояла 9 лет. Откровенный пост и фото с супругом Лолита опубликовала в Instagram.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!", - отметила она в подписи.

Певица дала понять, что с супругом они расстались без скандалов. Но при этом призналась, что сильно переживала их расставание. Однако вскоре отпустила ситуацию и теперь наслаждается свободой, а экс-мужу желает счастья.



