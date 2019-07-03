Топ-5 звёзд, которые не умеют адекватно воспринимать критику

Говорят, если вас критикуют, значит, вы чего-то стоите. Но даже знаменитости, которые сталкиваются с негативом каждый день, не всегда могут сдержаться. Регулярно в сети появляются обсуждения очередных интернет-скандалов. «Аргументы Недели» составили свой рейтинг самых гневных знаменитостей.

Лариса Гузеева

Передача «Давай поженимся!» радует зрителей Первого канала уже долгие годы. Даже на федеральном канале Гузеева может осадить гостей едким словом, а уж в Инстаграм известная телеведущая даёт полную волю эмоциям.

Например, под фото ниже поклонники оставляют восторженные комплименты. Но среди них проскакивает один негативный: «Жуткая какая-то фотка. Чего она руками делает?». Ответ Гузеевой себя ждать не заставил: «Она руками посылает тебя глубоко в ж****!». И это далеко не единичный пример такого общения ведущей.

















Стас Костюшкин

Певец был так взбешён тем, что его песня «Мишка» показалась поклонникам детской, что не постеснялся в выражениях. «Значит так! Эта песня – тест на глубину вашей души. Если вы действительно слышите лишь детскую песенку, при всем уважении, идите н****! Если нет, останетесь, нам есть о чем поговорить!», – буквально кричал на подписчиков певец.









Филипп Киркоров

Певец славится своей любовью к эпатажу и ярким нарядам. В своём Инстаграм Киркоров поделился фотографией отдыха на Сардинии в компании Яны Рудковской. Образы селебрити пользователям показались слишком вычурными: «Бедная Европа офигела от увиденного маскарада… Майки и шорты – одежда европейцев, а не эта петушиная окраска». Рудковская попыталась объясниться с подписчицей, но Киркоров ответил на критику кратко и грубо: «Яночка, а не проще ли, в наших добрых традициях, этой лошице сказать «пошла на х**», причем без объяснения причин!» – написал король российской эстрады.

















Андрей Гайдулян

Звезда сериала «Универ» не производит впечатления вспыльчивого человека. Однако и его может задеть критика. Гайдулян поздравил свою подругу с днём рождения через Инстаграм, но подписчикам показалось, что у актёра звездная болезнь. Уж очень надменно выглядело поздравление, «не по-пацански». «Хотя с такой гривой, в принципе, может, и не пацан вовсе», – добавил пользователь сети. Актер ответил нецензурной бранью.

















Анастасия Волочкова

Едва ли балерина может удивить своим эпатажным поведением. В СМИ то и дело появляются новые скандалы с участием артистки. В соцсетях Волочкова тоже себя не сдерживает. Анастасия решила пригласить подписчиков на творческую встречу и намекнула, что хотела бы видеть поклонников с белыми розами. «Выпрашиваете уже цветы?», – заметила подписчица. «Зачем мне выпрашивать цветы?! Меня ими одаривают каждый день, у****е», – разразилась гневным матом балерина.









Чтобы понять, почему некоторые звёзды так негативно реагируют на критику, мы пообщались со специалистом. «Такая негативная реакция может быть связана с имиджем знаменитости. Это выгодно, привлекает внимание, вызывает эмоциональную реакцию подписчиков», – рассказала «Аргументам Недели» клинический психолог, специалист Центра психологической помощи в Санкт-Петербурге Виктория Мур. «Если говорить о личности, то эмоции напрямую связаны с ментальными установками, которые нарабатываются в течение жизни, с врожденными качествами. Это, например, особенности темперамента: реакция флегматика будет сильно отличаться от сангвиника. Играют роль и приобретённые убеждения. Кроме того, гнев связан с самооценкой человека. Её нестабильность может вызывать бурные реакции, ярое сопротивление критическим замечаниям».

Но психологи уверены – гнев можно побороть. Прекрасно зарекомендовала себя дыхательная практика, она помогает остановить стресс-реакцию «в моменте». В длительной перспективе можно использовать специи, которые благотворно влияют на нервную систему, употреблять успокаивающие напитки на регулярной основе. Однако каждому человеку нужен индивидуальный подход, поэтому лучше обратиться к специалисту.