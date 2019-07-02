Алибасов подставил Шепелева и «Первый канал» на несколько миллионов

Бари Алибасов сорвал съёмки программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, в рамках которой продюсер должен был ответить на вопросы о своём отравлении на детекторе лжи.

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«Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На"», - рассказали в массовке программы.

К приезду продюсера подготовили студию, а также пригласили экспертов и зрителей массовки, передаёт "Собеседник". Но Алибасов не приехал. Организаторам съёмок он заявил, что плохо себя чувствует. В результате, спустя несколько часов ожидания, массовку и приглашённых гостей пришлось отпустить по домам. Сорванные съёмки оказались недешёвым удовольствием для «Первого канала». Предполагается, что организаторы потеряли около нескольких миллионов рублей.