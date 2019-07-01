Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотоснимков больной Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев продал журналистам фотографии смертельно больной супруги - певицы Жанны Фриске. О его "предательстве" рассказала подруга звезды, продюсер Олеся Сазыкина.

Она напомнила, что вся страна узнала о болезни певицы после того, как в одном из российских СМИ появились снимки из аэропорта. На кадрах была запечатлена Жанна Фриске на больничной каталке перед отправкой в Германию на лечение.

"Мы купили эти кадры за миллион рублей", - рассказали мне журналисты. "Кто же вам их слил?" - поинтересовалась я. "Кто вез Жанну, тот и слил", - ответили они. "А вез ее Шепелев", - отметила Сазыкина в интервью "Экспресс-газете".

"Я уже не говорю про эту мутную историю с пожертвованиями на лечение, которые собирал Русфонд. Распределение пожертвований тоже осуществлялось Шепелевым. Ему одному известно, сколько и на что реально было потрачено", - рассказала она.