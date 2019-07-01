"Это она была моей любовью, а не продюсер", Ольга Серябкина призналась в нетрадиционных отношениях с Леной Темниковой

У солисток группы «Серебро» всегда было немало скелетов в шкафах, слухи ходили разные, а девушки еще и тщательно подогревали их. После развала, пожалуй, самого яркого состава вокалистки Лена Темникова и Ольга Серябкина, которым приписывали любовную связь, практически перестали общаться.

Однако недавно Темникова зачем-то рассказала об интимной близости Серябкиной и продюсера Макса Фадеева, чем сильно удивила общественность. Ольга в ответ на клевету и «грязный пиар на громких именах» решила рассказать всю правду об отношениях бывших коллег.

«Мы с Леной жили вместе. В нашей стране не принято рассказывать о таком, но мы были парой. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно. Даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг», - цитирует Серябкину издание «Super».

Ольга считает, что сейчас Темниковой просто нужен повод для раскрутки. А кроме того, еще не пережиты старые обиды и жажда мести, ведь не смотря на отношения, девушки постоянно конкурировали друг с другом. Сербякина уверена, что все истории, которые рассказывает Лена «абсолютная фантазия и выдумка», которые каждый раз обрастают все новыми и новыми несуществующими подробностями.

«Это прямая клевета. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня сейчас тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним — больше с девушками я не встречалась», - призналась экс-солистка группы «Серебро».