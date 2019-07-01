Любовь Успенская готовится стать матерью?

Известная российская певица Любовь Успенская заявила, что, возможно, хочет иметь ещё детей. Знаменитость отметила, что все звёзды шоу-бизнеса заводят детей - Пугачёва, Киркоров, Виторган и она тоже не хочет отставать.

"А я что самая рыжая?", задалась вопросом Любовь Успенская, и перечислила требования для донора, который сможет дать материал для искусственного оплодотворения.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть", - написала певица в Instagram.

Среди требований к претендентам, "королева шансона" выделила красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность. Успенская подчеркнула, что близость предлагать не стоит.

Поклонники поддержали 65-летнюю певицу, пожелав ей удачи в её начинании.

"Мама Люба давай, давай"

"Желаю, Любовь, вам исполнения ваших желаний"

"Правильно поддерживаю! Вы будете классной мамой"

Любовь Успенская была замужем четыре раза. У певицы есть 30-летняя дочь - Татьяна, - передаёт teleprogramma.pro.