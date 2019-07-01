Грузинская певица Катамадзе удалила запись об отказе от выступлений в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила запись в социальной сети Facebook о своём отказе выступать в России. Отмечается, что запись была опубликована в воскресенье, 30 июня.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Нино Катамадзе написала в посту: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!".

Выступление певицы состоялось в Москве 22 июня на джазовом фестивале. По словам знаменитости, для нее это был самый сложный концерт в её жизни, потому что 20 июня в Тбилиси настал самый тяжёлый период, там вспыхнула волна протестов.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя высказывания певицы, отметил, что "ее мало кто знает в стране". Сенатор добавил, что "это, безусловно, ее право, как и право России не приглашать таких артистов".