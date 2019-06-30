Певица Нюша опубликовала фото в купальнике и ее сравнили с Ким Кардашьян

Певица Нюша опубликовала фото в купальнике. Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, призналась, что она "влюблена в лето". После рождения дочери артистка приобрела женственные формы.

Поклонники певицы в восторге, как она выглядит в купальнике. "Обалденная!" — оценили артистку фолловеры.

У Нюши в Инстаграм достаточно много фото, демонстрирующих ее красивую фигуру.

Ей не сразу удалось похудеть после родов. А достигнув поставленной цели, Нюша смело направилась на пляж. По слухам, артистка с мужем и своей родной сестрой спортсменкой - чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной отдыхает в Италии. У "Русалочки" сегодня день рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)30 Июн 2019 в 5:43 PDT

На этом фото Нюшу сравнивают с Ким Кардашьян.