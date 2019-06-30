Екатерина Климова на суд по разводу отправила своего адвоката, а сама веселилась и танцевала на юбилее коллеги
30 июня 2019, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Климова развелась с молодым мужем Гелой Месхи и уже получила документы о разводе Сама она в суд не ходила. Все вопросы уладил адвокат актрисы. А у Кати в этот день было праздничное мероприятие.
В пятницу, 28 июня, отмечал свой юбилейный день рождения Александр Панкратов-Черный. Ему исполнилось 70 лет. Климова повеселилась от души. Она зажгли с юбиляром на танцполе. После выходы "цыганочки" Кате и Панкратову-Черному кричали "браво".
Свою личную жизнь Екатерина Климова не комментирует. Они прожили с Гелой Месхи четыре года. В браке родилась дочь. Изабелла - четвертый ребенок у Екатерины Климовой.