Ксения Рубцова рассказал, как актриса Элина Быстрицкая стала долларовой миллионершей

Продюсер, помощница и подруга народной артистки Элины Быстрицкой Ксения Рубцова рассказала, как актриса театра и кино стала долларовой миллионершей. Элина Авраамовна Быстрицкая скончалась минувшей весной. У нее есть родная сестра Софья Шегельман, которая живет в Израиле.

Андрей Караулов сожалеет, что не знал о состоянии Элины Быстрицкой перед смертью актрисы

Очевидно, она должна вступить в наследство. Оказывается, Быстрицкая была состоятельным человеком. Ксения Рубцова подозревает, что сестра "помогла" поскорее уйти из жизни легендарной актрисе.

Элина Быстрицкая была признанной красавицей, одной из самых красивых актрис.

Рубцова, рассказала, что в девяностых годах Быстрицкой подарил огромный кусок земли в центре Москвы в районе Садового кольца тогдашний мэр Юрий Лужков. У актрисы была прекрасная идея - построить центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И передать его она хотела Москве.

Но мечте великой русской актрисы, как называл в интервью с Рубцовой Быстрицкую журналист Андрей Караулов, сбыться не удалось. Со строительством возникли проблемы. Она продала землю. Деньги поделила: один миллион отдала своей сестре, живущей в Израиле, на второй купила дом на своей родине в Вильнюсе и две квартиры в Москве для двоюродного брата и его семьи. А третий положила в банк под проценты.

По словам Ксении Рубцовой, историю с миллионами ей рассказала сама Быстрицкая. Сестра актрисы подала в суд на Ксению, якобы она украла миллионы Элины Авраамовны.

В программе "Эксклюзив" свои точки зрения высказали и Рубцова, и Софья Авраамовна. Рубцова дала интервью журналисту Андрею Караулову.

Актриса всегда помогала семье сестры. Ей так велел их с сестрой отец. И Быстрицкая выполняла его наказ.