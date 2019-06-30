Анна Нетребко отказалась от макияжа в отпуске

Российская оперная певица Анна Нетребко после нескольких концертов в Минске и Вероне решила устроить себе небольшой отпуск. Знаменитость записала поклонникам видеообращение, в котором рассказала о заслуженном отдыхе.

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В коротком ролике певица показалась без макияжа, что очень порадовало подписчиков. Они осыпали 47-летнюю оперную диву множеством комплиментов, похвалили за прекрасный внешний вид, отметив, что без косметики Нетребко выглядит намного моложе и свежее.

"Спектакль отпели, а теперь заслуженные четыре дня каникул…Без косметики, ура, только солнце", - обратилась исполнительница к своим поклонникам в Instagram.