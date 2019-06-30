Рвущийся в политику Вакарчук не смог ответить на простой вопрос Тимошенко

Солист украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко не смог ответить на простой вопрос своего оппонента о жизни украинцев.

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Тимошенко спросила, известно ли Вакарчуку, какую сумму ежемесячно жители Украины платят за газ. Музыкант ответил утвердительно, но не смог назвать конкретную сумму даже после того, как ему подсказали правильный ответ, передаёт «Московский комсомолец».

Тимошенко после этого подчеркнула, что Вакарчук ранее уже был депутатом, но не посещал заседания в парламенте и не представлял к рассмотрению новые законопроекты.