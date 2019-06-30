"Я жива-здорова", - Хлебникова про её "проблемы с алкоголем"

Известная российская певица Марина Хлебникова отреагировал на слухи о том, что у неё проблемы с алкоголем. По словам знаменитости, про неё постоянно говорят какие-то глупости.

Недавно вокруг Марины Хлебниковой сложились сплетни и слухи, что за последнее время певица очень изменилась и сильно похудела. Общественность и окружение знаменитости предположили, что у неё "алкогольная зависимость". Первым с таким заявлением выступил Шура в шоу Насти Ивлеевой.

"Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу! Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой", - передаёт слова певицы "Собеседник".

Хлебникова отметила, что, наверное, Шура решили таким способом пропиариться за её счёт. По её словам, она не хочет реагировать на все высказывания о её внешности, а просто будет заниматься собой.

"Я потеряла много веса, но сейчас уже начинаю набирать. Недавно ко мне вернулось целых три килограмма. Все время стараюсь кушать, но вес добавляется очень медленно", - сообщила певица.

Знаменитость добавила, что "списывать её со счетов" или "хоронить" ещё рано.