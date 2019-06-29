"Потому что я 35 лет пою живьем": у Лолиты обнаружились серьезные проблемы с голосовыми связками

Известная певица Лолита Милявская в недавнем интервью откровенно рассказала о серьезных проблемах с голосовыми связками. По ее словам, виной всему - отказ от использования фонограммы.

Лолите становилось все труднее выступать и артистка решила обратиться к зарубежным специалистам. Вердикт фониатра поверг в шок. После тщательного осмотра доктор сообщил, что голосовых связок у певицы практически нет.

"Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!». Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!", - цитирует ее "Собеседник". В фонограмму Лолита за все это время так и не научилась "попадать".

Однако Лолита продолжит выступать: "Теперь для меня главное - использовать то, что осталось, для живого пения". Этот физиологический процесс никак не остановить, но возрастные изменения дадут другой тембр и окраску.