"Я может ещё детей хочу рожать! Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, а я - рыжая?" — Успенская хочет родить второго

Певица Любовь Успенская опубликовала в Инстаграм фото с младенцем на руках. Точно известно, что у 65-летей звезды шансона единственная дочь Татьяна Плаксина. Танечке сейчас под 30. Девушка не замужем и внуков маме пока не подарила. И не факт, что Любочка мечтает в внуках.

Любовь Успенская продемонстрировала женственную фигуру в открытом топе

Любе Успенской 65 лет, а выглядит она не старше, чем на 40. После того, как она показала свое фото с малышом на руках, появились комментарии, что певице пора внуков нянчить. Поклонники уговаривают Успенскую: "Красавица, и звание бабушки красоты не испортит".

А Любочка осадила своих поклонников, призывающих ее подумать о возрасте и остепениться. "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может ещё детей хочу рожать!" - написала она. Успенская привела в пример своих коллег. "А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же , а я самая рыжая", - добавила она.

Напомним, Любовь Успенская пережила нелегкие жизненные ситуации. В первый раз она вышла замуж совсем молоденькой, забеременела. Но родить не смогла. Потеряла двоих деток. После этого Успенская долго не могла забеременеть.

Когда родилась дочь - Любочка стала самой счастливой.