33-летний архитектор из Японии позвал замуж 53-летнюю певицу Наталью Штурм в ее день рождения

Певице Наталье Штурм 28 июня исполнилось 53 года. Свой день рождения артистка отпраздновала в Болгарии. К Наталье прилетел 33-летний мужчина, с которым она познакомилась в сети в мобильном приложении для знакомств. Иошито - японский архитектор, живет в Токио, но работает по миру.

Наталья и Иошито познакомились год назад. Штурм тогда отдыхала в Испании. Через месяц японец уже прилетел к ней. Он хочет постоянно быть рядом с Наташей. Семьи у него никогда не было.

В день рождения Натальи Иошито прилетел к ней в Болгарию. Во время праздничного обеда мужчина надел на пальчик Наталье кольцо с бриллиантом в два карата и сделал предложение.

Штурм замуж не торопится. "Да" пока не ответила, - сообщает "КП". Она пообещала влюбленному мужчине, который моложе на 20 лет, подумать. "Я самодостаточный человек. Я считаю, что мужчина должен долго ухаживать, и я для него богиня-звезда, которую надо заслужить", - считает Наталья Штурм.

Она дважды была замужем. Старшая дочь Натальи Штурм недавно стала мамой, у певицы родился внук. Сыну артистки 15 лет.