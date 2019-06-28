Мосгорсуд снизил штраф Серегею Звереву за пикет у Кремля

В Московском городском суде сообщили, что известному стилисту Сергею Звереву снизили штраф за проведение одиночного пикета возле стен Кремля против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Отмечается, что сумма составляла 15 тысяч рублей.

"Суд снизил сумму штрафа с 15 тыс. до 10 тыс. руб.", - сообщили в пресс-службе суда АГН "Москва".

Напомним, 3 марта 2019 года Сергей Зверев вышел на Красную площадь с плакатом в руках, выступая против строительства завода на Байкале. Шоумен утверждал, что, выходя с протестом, руководствовался только чувством справедливости и защитой интересов граждан.