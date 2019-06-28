Серябкину возмущает клевета со стороны бывшей подруги Елены Темниковой

Известная певица и экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина отреагировала на высказывания Елены Темниковой о её романе с продюсером Максом Фадеевым. По её словам, певица просто не может забыть старые обиды.

Ольга Серябкина опровергла любую информацию о её романе с Максимом Фадеевым. Певица заявила, что её настоящей любовь всегда была Елена Темникова. Он отметила, что они проводили вместе 24/7, но потом Ольга посвятила себя творчеству и часто писала песни с Максимом Фадеевым.

"Человек по идее должен быть счастлив: прошло шесть лет с тех пор, как мы расстались, сейчас у нее есть все. Это она была моей любовью, а не наш продюсер... Мы с ней были вместе 24/7, даже на гастролях у нас всегда был один номер на двоих, мы жили вместе. Лене я очень верила, любила ее, доверяла", - передаёт слова певицы StarHit.

Бывшая солистка заявила, что не знает, чего добивается Темникова, но, по её словам каждому терпению приходит конец.

"Это - прямая клевета, на такое можно и в суд подать. Любому терпению настает конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня тоже отношения, есть молодой человек", - заключила она.

Ранее Елена Темникова в шоу на Youtybe-канале "А поговрить?" рассказала, что являлась свидетелем неловких "романтических сцен" продюсера Макса Фадеева и Ольги Серябкиной.