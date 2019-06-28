Шоумен и музыкант Стас Барецкий не перестаёт интриговать общественности своими заявлениями о съёмках фильма «Брат - 3». Барецкий, по всей видимости, решил собрать в картине всех звёзд российской эстрады и уже заявил о переговорах с Галкиным, Пугачевой и Киркоровым.

Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат - 3»

Недавно Барецкий рассказал, что в криминальной комедии сыграет продюсер Бари Алибасов вместе со своим котом Чучей, передаёт «Российская газета». А теперь пообещал, что и для Максима Галкина в фильме найдётся роль. Шоумен заявил, что супруг Пугачёвой пообещал поговорить с Примадонной и убедить Аллу Борисовну сняться в картине. «По сценарию, Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер», - сообщает Барецкий.

Также шоумен заверил, что с радостью найдёт роль и для Филиппа Киркорова. «Если он согласится, то мы сразу под него допишем сценарий, чтобы все было совсем круто», - уверяет Барецкий.

Стоит отметить, что Максим Галкин опроверг слухи о своём участии в съёмках фильма.