"Затопило нас по полной программе", - Анита Цой борется с последствиями ливня

У певицы Аниты Цой выдалась бессонная ночь. В Москве и области второй день льет дождь. Анита живет в своем доме. Она поделилась новостью - дом затопило. Цой не уточнила, в каком районе живет.

В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево

В соцсетях пишут о подтоплении района аэропорта "Шереметьево". По данным синоптиков, за сутки выпало 20 процентов месячной нормы осадков.

У Аниты Цой просто караул, что творится в доме и на участке. Артистка всю ночь глаз не сомкнула. "Затопило нас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнем земли. Так по всему участку. Работали насосы, откачивали воду из колодцев. Бесполезно вообще, потому что вчера с 12 дня у нас стеной шел дождь. Он лил всю ночь. Сотрудники откачивали, спасатели приехали. Катастрофа была. Ужас. А ночью еще вода пошла в подвал дома. Всю ночь до пяти часов утра мы выносили вещи, выкачивали воду", — посетовала Анита Цой.

По прогнозу синоптиков, дожди пока не прекратятся. Субботу, 28 июня, будет не только мокрой, но и холодной.