Бывшая жена певца Вадима Казаченко встречается в Москве с сыном Армена Джигарханяна Степаном

Бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга Казаченко "засветила" фото с сыном актера и режиссера Армена Джигарханяна Степаном. 53-летний Степан Джигарханян спокойно жил в США, в Лас-Вегасе.

В Москву зачастил после того, как у его отца произошел конфликт с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Сын Джигарханяна и Татьяны Власовой, как и бывшая супруга Казаченко, стал принимать участие в различных шоу на телевидении.

Ольга Казаченко на телевидении появилась впервые беременной, когда артист отказался признавать их будущего ребенка.

Журналисты издания Teleprogramma.pro поинтересовались у Ольги Казаченко, какие отношения ее связывают со Степаном. По признанию молодой мамы, она знакома со Степаном уже много лет. Как и предполагалось, они несколько раз пересекались на съемках, и у них и завязалось общение.

"Какая-то симпатия, возможно, и присутствует, а почему нет? Мы тоже живые люди! В любом случае, мы не обязаны об этом ни перед кем отчитываться", — эмоционально высказалась Ольга Казаченко.